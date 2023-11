Incêndio obriga evacuação de milhares na Califórnia

Milhares de pessoas tiveram que fugir de um incêndio florestal que se propagava pelo sul da Califórnia nesta terça-feira (31), enquanto ventos fortes alimentavam as chamas.

Cerca de 5.700 pessoas foram instruídas a deixar as áreas ameaçadas, que foram declaradas por volta da hora do almoço de segunda-feira, e as chamas já tinham destruído 900 hectares na manhã seguinte.

O incêndio de Highland, no interior do estado, a sudeste de Los Angeles, já atravessou uma rodovia e destruiu três edifícios. Além disso, outras seis estruturas sofreram danos.