Homem faz vários reféns em agência dos correios do Japão

Um homem supostamente armado tomou um grupo de pessoas como reféns em uma agência de correios do Japão, informaram as autoridades de Warabi, no município de Saitama, ao noroeste de Tóquio.

"Às 14H15 (2H15 de Brasília), uma pessoa se entrincheirou e tomou reféns em uma agência dos correios da cidade de Warabi", anunciou o site do governo municipal. O comunicado afirma que o criminoso tem um objeto que parece uma arma de fogo.

"Pedimos aos cidadãos que estão nas proximidades que sigam as instruções da polícia", acrescenta a nota.