Grupo francês Casino exclui AL de quase todo faturamento do grupo

O grupo francês do varejo Casino anunciou nesta terça-feira (31) um faturamento de 4,5 bilhões de euros (US$ 4,8 bilhões, ou R$ 24,2 bilhões na cotação atual) no terceiro trimestre de 2023, sem comparação possível com o ano anterior, já que apresentou a maior parte de suas atividades na América do Sul como "descontinuadas".

Em dificuldades financeiras e em plena reestruturação de sua dívida, Casino está em processo de venda de seu grupo Éxito - presente na Colômbia, no Uruguai e na Argentina - para o salvadorenho Grupo Calleja. Também vendeu, gradativamente, suas ações na rede brasileira Assaí.

O grupo francês registrou apenas um volume de negócios de 888 milhões de euros (US$ 946 milhões, ou R$ 4,7 bilhões na cotação atual) na América Latina, correspondente à atividade do Grupo Pão de Açúcar no Brasil.