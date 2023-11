FBI alerta para aumento de ameaças nos EUA devido a guerra

A guerra entre Israel e o Hamas aumentou a ameaça de ataques contra americanos nos Estados Unidos, alertou, nesta terça-feira (31) o diretor do FBI, Christopher Wray.

"Avaliamos que as ações do Hamas e de seus aliados servirão de inspiração como não víamos desde que o grupo Estado Islâmico lançou seu chamado califado, anos atrás", disse Wray ao Comitê de Segurança Nacional do Senado.

"Tampouco podemos descartar, nem descartamos, a possibilidade de que o Hamas ou outra organização terrorista estrangeira se aproveite do conflito atual para realizar ataques em nosso próprio solo", acrescentou o chefe da polícia federal americana.