Famílias palestinas anseiam por troca de prisioneiros por reféns do Hamas

O território palestino está sendo bombardeado de forma incessante pelas forças israelenses em resposta a um ataque mortal do movimento islamita Hamas em Israel em 7 de outubro.

A última troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas remonta a outubro de 2011, quando 1.027 palestinos detidos foram libertados em troca do soldado franco-israelense Gilad Shalit, capturado cinco anos antes pelo movimento islamita.

As prisões israelenses abrigam mais de 6.600 detidos palestinos, dos quais mais de 550 estão condenados à prisão perpétua.

Segundo o Exército de Israel, o Hamas mantém pelo menos 240 reféns, israelenses e estrangeiros, sequestrados durante o ataque em que mais de 1.400 pessoas morreram, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.

Apesar de tudo, Abu Ghulmi espera ver o marido novamente.

"Soubemos que o Hamas conseguiu capturar soldados israelenses. Mas, quando vi os mortos, a destruição, as famílias destruídas em Gaza, fiquei triste, porque o preço a pagar para ver o meu marido de novo é muito alto", conta a mulher, em sua casa em Ramallah, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Seu marido cumpre atualmente nove penas de prisão perpétua, acompanhadas de uma pena de 50 anos de prisão. Ele é acusado pela Justiça israelense de envolvimento no assassinato do então ministro israelense do Turismo, Rehavam Zeevi, em 2001, durante a Segunda Intifada, o levante palestino contra a ocupação israelense (2000-2005).