Exumação e queima de corpo de homossexual causa comoção no Senegal

Uma multidão agitada se reúne em torno do que é apresentado como o cadáver de um homossexual exumado para ser queimado. Mesmo em um país que rejeita a homossexualidade, como o Senegal, as imagens chocaram. Nesse país muito religioso, com mais de 90% da população muçulmana, a homossexualidade é frequentemente considerada um "desvio". A lei pune com penas de um a cinco anos de prisão atos denominados "contra a natureza com pessoa do mesmo sexo". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A dupla violência que teria sido cometida no fim de semana em Kaolack (centro) foi vista por muitos como um atentado ao respeito pelos mortos.

Quatro pessoas suspeitas de "serem os autores intelectuais" foram detidas na segunda-feira (31), em Kaolack, disse um oficial da polícia local à AFP, sob condição de anonimato. A Justiça anunciou no domingo a abertura de uma investigação para identificar e punir os autores desta "barbárie". Segundo a Promotoria, os responsáveis foram na noite de sábado (28) ao cemitério Léona Niassène, bairro de Kaolack, em busca do túmulo de um homem enterrado na véspera. Desenterraram o corpo, retiraram-no da cova e queimaram-no, disseram as autoridades. De acordo com a imprensa local, os atos foram motivados pela homossexualidade do falecido, um aspecto que a acusação não menciona e que a AFP não conseguiu corroborar. Vídeos amplamente divulgados na imprensa e nas redes sociais mostram um grupo de dezenas de pessoas em torno de um enorme fogo, algumas delas gravando a cena com seus celulares. Embora seja um acontecimento raro, não é a primeira vez que o corpo de uma pessoa apresentada como homossexual é exumado no Senegal. Em 2008 e 2009, foram documentados dois casos no centro e oeste do país.

O romancista senegalês Mohamed Mbougar Sarr, vencedor do Prêmio literário francês Goncourt de 2021, narra uma cena parecida em sua obra "De purs hommes" ("Homens puros", em tradução literal). A AFP não encontrou vestígios de recentes cremações públicas. A rádio RFM, muito ouvida, falou na segunda-feira de uma "comoção" no país.

A seção local da Anistia Internacional, a ONG Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de l'Homme e a Liga Senegalesa para os Direitos Humanos "condenaram firmemente este ato que atenta contra a dignidade do falecido e de sua família". A Anistia e outras organizações criticam a situação dos homossexuais no Senegal, forçados a se esconder, ou a se exilar. Além disso, denunciam uma deterioração da sua situação nos últimos anos. A homossexualidade é malvista no país, com manifestações regulares para pedir uma lei mais dura, e é considerada contrária à cultura nacional. Alguns veem-no como um instrumento do Ocidente para impor seus valores.