Eugenio Derbez abraça faceta dramática no inspirador 'Radical'

Escrita e dirigida por Chris Zalla, "Radical" se passa na cidade de Matamoros, onde estudantes de uma escola de ensino fundamental vivem cercados pela violência, pobreza e pela falta de recursos no sistema educacional.

Derbez interpreta o professor Sergio Juárez Correa, que retorna voluntariamente à sua cidade e adota técnicas fora do manual para agitar e inspirar seus alunos.

O papel não deixou de ser um desafio para o ator de 62 anos, que consolidou sua carreira em comédias de sucesso como "Não Aceitamos Devoluções" (2013), mas que deu os primeiros passos dramáticos no vencedor do Oscar "No Ritmo do Coração" (2021), no qual também interpretou um professor inspirador.

"Foi algo muito íntimo, muito pessoal. Eu queria que Eugenio fizesse algo diferente e isso basicamente era não ter fantasia", disse o diretor Zalla.

"E acho que estamos vendo outro Eugenio", completou.