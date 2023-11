EUA adverte Maduro que ele não tem 'carta branca' e pode reimpor sanções

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou, nesta terça-feira (31), que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não tem "carta branca" para violar o acordo alcançado com a oposição e, caso o faça, se expõe à reimposição das sanções suspensas.

"Se o regime realmente violou o acordo alcançado, então, certamente, tomaremos as medidas necessárias", assegurou Blinken, um dia depois de a Suprema Corte da Venezuela suspender "todos os efeitos" das primárias da oposição, as quais a liberal María Corina Machado venceu por uma esmagadora maioria.

"Fomos muito claros a respeito: não vão ter carta branca para realizar ações que estejam em contradição com os compromissos que assumiram para avançar em direção a eleições livres e justas, que é um objetivo compartilhado que temos com a oposição", afirmou Blinken ante um comitê do Congresso que avaliava a ajuda de Washington à Ucrânia e a Israel.