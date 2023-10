EUA acusa Putin de tentar 'tirar vantagem' da guerra entre Israel e Hamas

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, acusou nesta terça-feira (31) o presidente russo, Vladimir Putin, de tentar usar a guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas para reduzir o apoio ocidental à Ucrânia.

"Putin tenta tirar vantagem do ataque do Hamas a Israel na esperança de que isso nos distraia (...) e leve os Estados Unidos a retirar os seus recursos" da Ucrânia, disse Blinken a um comitê do Senado.

Durante a mesma audiência, dedicada à ajuda à Ucrânia e a Israel, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, afirmou que Putin terá sucesso na sua tentativa de tomar o território ucraniano se os Estados Unidos deixarem de apoiar Kiev.