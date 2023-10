Embaixador israelense na ONU usa como 'símbolo de orgulho' estrela nazista imposta aos judeus

Após atacar a comunidade internacional no Conselho de Segurança por não condenar o ataque do Hamas em 7 de outubro, o embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan, colocou uma estrela amarela - a insígnia com a qual os nazistas marcavam os judeus - como "símbolo de orgulho".

"A partir de hoje, cada vez que vocês olharem para mim, vocês vão se lembrar do que significa permanecer em silêncio diante do mal", declarou, ao recordar o Holocausto, o genocídio cometido pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, no qual mais de seis milhões de judeus foram mortos.

"Assim como meus avós e os avós de milhões de judeus, a partir de agora, minha equipe e eu usaremos estrelas amarelas", anunciou.