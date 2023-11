Egito vai autorizar retirada de feridos de Gaza por passagem de Rafah

As autoridades egípcias se preparam para receber, na quarta-feira, 1º, feridos palestinos da Faixa de Gaza, bombardeada por Israel desde o ataque terrorista do Hamas no dia 7, anunciaram fontes médicas e de segurança nesta terça-feira, 31.

"Equipes médicas estarão presentes amanhã (quarta-feira, 1º) na passagem (de Rafah) para examinar os casos procedentes (de Gaza) desde sua chegada (...) e determinar os hospitais para onde serão enviados", disse à AFP um encarregado médico da cidade egípcia de Al-Arish. Uma fonte de segurança da região fronteiriça de Rafah confirmou a informação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Autoridade Geral de Passagens e Fronteiras em Gaza, 81 habitantes da Faixa de Gaza com ferimentos graves vão entrar no Egito para receber tratamento.