Economia mexicana teve aumento interanual de 3,3% no terceiro trimestre

A economia do México, a segunda maior da América Latina depois do Brasil, cresceu robustos 3,3% no terceiro trimestre de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado, embora analistas esperem menos força em 2024.

O Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi) informou em um comunicado nesta terça-feira (31) que as atividades do setor primário cresceram 5,3%; a indústria avançou 4,5% e o setor de serviços, 2,5%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A economia mexicana registrou um crescimento de 0,9% em relação ao trimestre anterior, um número ligeiramente superior ao que esperavam os analistas (0,8%).