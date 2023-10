Desemprego no Brasil cai para 7,7%, menor nível desde 2015

O índice de desemprego no Brasil voltou a cair no terceiro trimestre do ano, chegando a 7,7%, o menor nível registrado desde o início de 2015, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (31).

"A queda na taxa de desocupação foi induzida pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração de pessoas buscando trabalho no terceiro trimestre de 2023", explica a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.

No terceiro trimestre do ano, o Brasil registrou 8,3 milhões de pessoas procurando emprego, 3,8% a menos que nos três meses anteriores e 12,1% a menos em relação a 2022.

A população ocupada chegou aos 99,8 milhões, um recorde desde o início das medições em 2012, segundo o IBGE.

Além disso, no período compreendido entre julho e setembro, mais 929 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho, um crescimento trimestral de 0,9%.

"Mais da metade das pessoas que foram inseridas no mercado de trabalho foram provenientes do crescimento da carteira assinada. Isso fez com que a expansão da ocupação formal fosse muito maior que a da informal", destaca Beringuy, citada no comunicado do IBGE.

Entretanto, a informalidade ainda segue alta no país e representa mais de 39% da força de trabalho.