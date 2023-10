De volta ao seu kibutz queimado, uma mãe israelense teme pelos filhos sequestrados

Ao lado das casas incendiadas do kibutz israelense Nir Oz, perto da fronteira com Gaza, os moradores se desesperam com o destino dos seus entes queridos sequestrados há mais de três semanas pelos milicianos do Hamas.

Hadas Kalderon diz que a sua mãe e a sua sobrinha foram assassinadas e o seu filho de 12 anos e a sua filha de 16 foram capturados durante o ataque de combatentes do movimento islamista palestino, que cruzaram a fronteira de Gaza em 7 de outubro.

Kalderon viveu duas décadas nesta pequena comunidade rural, que foi devastada. Dos seus 400 habitantes, o Exército de Israel calcula que 100 morreram e outros 80 foram sequestrados.