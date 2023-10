Comunicado do Business Wire :Wilshire

A Wilshire, uma empresa líder global em serviços financeiros, celebrou um acordo definitivo para adquirir a Lyxor Asset Management Inc. ("Lyxor U.S."), uma consultora de investimentos sediada nos EUA com US$ 20,8 bilhões em ativos sob gestão1, da Amundi, a maior gestora de ativos da Europa. Por meio desta transação, a Wilshire se tornará uma provedora líder de contas gerenciadas de fundos de hedge e aprimorará sua oferta de investimentos alternativos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231030050771/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Lyxor U.S., uma subsidiária integral da Amundi Holdings US, Inc., oferece soluções de investimento em fundos de hedge alternativos gerenciados com risco para investidores institucionais na América do Norte. Anteriormente, a Lyxor U.S. era a subsidiária dos EUA da Lyxor, a principal provedora europeia de ETFs e alternativas líquidas adquirida pela Amundi em 2021. A aquisição da Lyxor U.S. pela Wilshire aprimorará os recursos alternativos da Wilshire, incluindo recursos de implementação por meio de contas gerenciadas de fundos de hedge, e incorporará a base de clientes institucionais de primeira linha da Lyxor U.S. ao ecossistema da Wilshire.

Jason Schwarz, vice-CEO e presidente da Wilshire, disse:"O espaço de alternativas é uma área-chave de foco estratégico para a Wilshire e uma parte importante de muitos portfólios de investimento. Essa aquisição promove nosso objetivo de fornecer soluções inovadoras de investimento alternativo para nossa base de clientes e fornecerá aos clientes da Lyxor U.S. acesso à alocação de ativos e aos insights de pesquisa de investimento da Wilshire, recursos de construção de portfólio e muito mais. Juntamente com a plataforma de alternativas líder e a equipe talentosa da Lyxor U.S., teremos uma capacidade aprimorada de oferecer oportunidades de investimento atraentes para nossos clientes." Andrew Dabinett, CEO da Lyxor U.S., disse: "Encontramos um parceiro ideal na Wilshire, uma empresa encarregada de resolver muitos dos mais complexos desafios de investimento em nome de uma base de clientes de classe mundial. Com a marca, a experiência e os principais recursos da Wilshire, acreditamos que estaremos bem posicionados para oferecer valor duradouro aos nossos clientes e conquistar novos negócios." Scott Chan, vice-CIO de Investimentos do Sistema de Aposentadoria dos Professores do Estado da Califórnia (CalSTRS), disse: "Trabalhamos com a Lyxor, um parceiro-chave de nossa equipe de Estratégias de Mitigação de Risco, por mais de dez anos, e estamos ansiosos para continuar nossa parceria de longo prazo. A aquisição pela Wilshire nos dará acesso a uma gama mais ampla de conhecimentos e recursos alternativos, o que apoia nossa missão geral de proporcionar aos educadores públicos da Califórnia uma aposentadoria segura. Agradecemos à Amundi pelo engajamento atencioso e construtivo que sua equipe proporcionou durante todo esse processo." A Amundi continuará a concentrar-se no crescimento de seus recursos de gestão e distribuição de ativos nas Américas, incluindo a Amundi US, onde opera desde 1928. A Amundi reafirma o seu compromisso de expandir o seu negócio de alternativas líquidas globalmente fora dos EUA. A transação, que não tem impacto financeiro relevante sobre a Amundi, está sujeita às condições habituais de fechamento e espera-se que seja concluída no quarto trimestre. Os termos financeiros não foram divulgados. A Wilshire foi assessorada pela Solomon Partners e pela Kirkland & Ellis LLP, e a Amundi foi assessorada pela PJT Partners e pela Clifford Chance LLP.

Sobre a Wilshire A Wilshire é uma das principais empresas de serviços financeiros globais e uma parceira confiável de mais de 500 instituições líderes e intermediários financeiros. Nossos clientes contam conosco para melhorar os resultados de investimento para um futuro melhor. A Wilshire presta consultoria para mais de US$ 1,3 trilhão em ativos e administra US$ 88 bilhões em ativos até 30 de junho de 2023. A Wilshire tem sede nos Estados Unidos e escritórios em todo o mundo. Sobre a Amundi

A Amundi, a principal gestora de ativos da Europa, classificada entre os 10 maiores players globais2, oferece a seus 100 milhões de clientes - varejistas, institucionais e corporativos - uma gama completa de soluções de poupança e investimento em gestão ativa e passiva, em ativos tradicionais ou reais. Essa oferta é aprimorada com ferramentas e serviços de TI para cobrir toda a cadeia de valor de poupança. Subsidiária do grupo Crédit Agricole e listada na bolsa de valores, a Amundi administra atualmente mais de 1,95 trilhão de euros em ativos3. Com seus seis centros de investimento internacionais4, recursos de pesquisa financeira e extrafinanceira e um compromisso de longa data com o investimento responsável, a Amundi é uma peça-chave no cenário da gestão de ativos. Os clientes da Amundi se beneficiam da experiência e do aconselhamento de 5.400 funcionários em 35 países.