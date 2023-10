Comunicado do Business Wire :Vida Creek Beach

Vida Creek Beach, Dubai's Ultimate Lagoon-Side Staycation Hotel, Has Opened its Doors (Photo: AETOSWire)

Localizado na pitoresca orla marítima do Dubai Creek Harbour, o Vida Creek Beach está redefinindo o conceito de luxo. Esse destino sofisticado, com 99 quartos e suítes, combina a elegância moderna e despreocupada com o glamour artístico no coração do novo e movimentado bairro de Dubai.

Dubai Creek Harbour, onde está o Vida Creek Beach, oferece um refúgio de serenidade para fugir da agitação da cidade. A área possui um vibrante calçadão de seis quilômetros adornado com vista para a lagoa privada do hotel, criando um cenário encantador para um passeio tranquilo - e tudo isso a apenas 20 minutos de carro do centro de Dubai e 15 minutos do Aeroporto Internacional de Dubai.

O hotel é uma obra-prima arquitetônica moderna com vista para a sua própria lagoa artificial privada, que será inaugurada em breve. A impressionante lagoa oferece aos hóspedes a sensação de estar na praia, já que possui um sistema de ondas artificiais de última geração, ao mesmo tempo que é um oásis de calma e relaxamento.

Os interiores do hotel são inspirados nos belos tons de bronze do pôr do sol refletidos sobre as águas, proporcionando um ambiente acolhedor e convidativo com vibrações "nouveau glam". Instalações de arte selecionadas decoram a propriedade, reimaginando itens valiosos de colecionismo e infundindo-lhes um caráter contemporâneo e transnacional.

As acomodações do Vida Creek Beach atendem a todos os gostos, incluindo quartos deluxe, quartos premier e suítes com vista para a lagoa. O hotel também conta com uma série de opções gastronômicas, prontas para agradar todos os paladares e amantes da gastronomia mais exigentes. Para completar, o local está muito bem preparado para receber eventos - com salas de reuniões com muita luz natural, design minimalista e tecnologia audiovisual de última geração.

Para mais informações, visite nosso site, envie-nos um e-mail ou ligue para +971 4 542 8888.

