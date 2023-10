Comunicado do Business Wire :Hong Kong Trade Development Council

Organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC, Hong Kong Trade Development Council), a 31a edição da Hong Kong International Optical Fairacontecerá de 8 a 10 de novembro de 2023 no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong. As feiras retornam no modelo híbrido EXPHIBITION+, complementado pela "Click2Match", uma plataforma on-line inteligente de correspondência de negócios que deve operar de 1 a 17 de novembro para oferecer uma plataforma conveniente e eficiente para os comerciantes se conectarem.

Link de registro do comprador: https://bit.ly/40hZ4e5

Este ano, a feira dará as boas-vindas a aproximadamente 700 expositores. A feira inclui pavilhões de grupos que representam a Itália, Japão, Coreia, Taiwan, Visionários do Estilo (VOS) e também a Hong Kong Optical Manufacturers Association (HKOMA). O pavilhão da China Continental reunirá expositores de Yingtan na província de Jiangxi, Danyang na província de Jiangsu, Wenzhou na província de Zhejiang e Shenzhen na província de Guangdong.

A Galeria de Marcas em destaque alojará cerca de 200 marcas conhecidas do mundo inteiro. As novas marcas expositoras incluem a ANNA SUI (EUA), agnès b (França), Gold and Wood (França), Santa Monica (Japão), TED BAKER (EUA), LASH (Coreia), além do retorno de marcas internacionais de prestígio, como a MINIMA (França) e STEPPER (Alemanha) etc. Serão realizados desfiles de óculos com modelos profissionais para uma demonstração dos diferentes estilos de óculos.

As marcas de Hong Kong, incluindo a BIG HORN e bTd, além de outras, também estarão presentes. A Hong Kong Optical Manufacturers Association (HKOMA) pretende montar uma galeria de design de óculos com o tema "Promovendo os Óculos Inovadores e Excepcionais de Hong Kong" para promover os designs de óculos criativos de Hong Kong e os elementos de tecnologia 3D envolvidos.

A demanda por óculos inteligentes continua a crescer no mercado global. A nova zona "Óculos Inteligentes" deste ano é uma resposta a esta demanda crescente. O expositor de Hong Kong, Solos Technology Limited, e o expositor dos Estados Unidos, Zulu Inc., apresentarão seus mais recentes produtos de óculos inteligentes. A feira também inclui outras zonas temáticas com destaque para uma grande diversidade de produtos que vão desde óculos profissionais, acessórios, armações, lentes, instrumentos de diagnóstico até instrumentos optométricos.

Além disso, as feiras também apresentarão a "Scan2Match", que possibilitará conexões off-line a on-line. Ao utilizar o aplicativo HKTDC Marketplace, os compradores podem digitalizar os códigos QR dedicados dos expositores para marcar os seus favoritos, navegar pelas informações de produtos e pela planta baixa eletrônica, conversar com expositores, mesmo após a feira para continuar a jornada de aquisição de produtos e matérias-primas.