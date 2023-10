Chefe da ONU 'profundamente preocupado' com escalada do conflito em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou-se "profundamente preocupado" nesta terça-feira (31) com a "intensificação do conflito" entre Israel e o Hamas, alertando para o risco de uma "escalada perigosa para além de Gaza".

"Estou profundamente preocupado com a escalada do conflito entre Israel e o Hamas e outros grupos armados palestinos em Gaza. Isso inclui a expansão das operações terrestres das Forças de Defesa de Israel, acompanhadas por intensos ataques aéreos, além do contínuo lançamento de foguetes de Gaza em direção a Israel", disse Guterres em um comunicado.

Depois de reiterar a condenação dos ataques do Hamas de 7 de outubro em Israel e a sua exigência da libertação dos mais de 200 reféns israelenses detidos pelo grupo islamista palestino, também "condena" a morte "de civis em Gaza".