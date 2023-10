Celso Amorim diz que fuga de Gaza não depende apenas do Brasil e faz apelo humanitário

O assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, disse nesta terça-feira, 31, que o governo já fez contatos com chefes de Estado da região e de países com influência da região para retirar brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Ele enfatizou, no entanto, que as negociações são complexas, pois dependem de Israel e do Hamas, além do Egito, cuja fronteira precisa ser aberta para a fuga da guerra.

"Acho que temos concentrado toda a atenção nisso. O presidente Lula já falou com muitos chefes de Estado da região e de países com influência na região. E esse é o principal aspecto para nós, que é nossa responsabilidade com os brasileiros", comentou Amorim em entrevista a jornalistas após participação em fórum sobre o intercâmbio comercial e de investimentos entre Brasil e África.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As negociações não dependem só de nós. Na realidade, o que podemos fazer é um apelo no sentido humanitário", declarou o ex-ministro das Relações Exteriores. "Vamos esperar que haja a compreensão de que é muito importante ter essa prioridade humanitária. Primeiro a vida, depois outros aspectos", reforçou.