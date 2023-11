Celso Amorim critica ineficácia da ONU após EUA vetarem resolução sobre Israel e Hamas

"Poucas vezes eu vi uma situação tão grave na ONU como neste momento", afirmou o diplomata ao fim do evento, que tem o objetivo de aumentar as relações comerciais entre o Brasil e o continente africano.

Amorim participou do evento Brasil África 2023 e qualificou de grave o impasse no Conselho de Segurança, que desde os atentados terroristas do Hamas, no dia 7, não chega a um acordo sobre o conflito. O Brasil presidiu o órgão ao longo deste mês e amanhã será substituído pela China.

O assessor especial do presidente Lula afirmou que a polarização entre os diferentes atores internacionais dificulta qualquer tipo de consenso.

O ex-chanceler brasileiro ressaltou a importância da tentativa brasileira de tentar aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que defenda "todos que sofrem na região" e citou a crise humanitária na Faixa de Gaza e os israelenses que sofreram com um ataque de "características terroristas", sem citar nominalmente o grupo terrorista Hamas.

No começo do ano, na apresentação da edição brasileira do livro Engajando o mundo: a construção da política externa do Hamas, escrito pelo pesquisador britânico Daud Abdullah, Amorim chegou a elogiar o grupo terrorista palestino.

"Como firme defensor dos direitos palestinos e defensor de uma solução por meios pacíficos, fiquei muito encorajado com as palavras finais do autor: através de maiores esforços diplomáticos e alianças globais, 'o Hamas pode desempenhar um papel central na restauração dos direitos palestinos'", diz o assessor na apresentação do livro.

Derrota no Conselho de Segurança

No dia 18, a diplomacia brasileira conseguiu negociar o apoio de 9 dos 15 membros do Conselho ao projeto, que previa pausas humanitárias no confronto e condenação dos ataques terroristas. Segundo a diplomacia dos EUA, o veto se deve à ausência de menção ao direito de autodefesa de Israel, apoiado por Washington.

Desde o início do conflito, o País tem tentado se colocar como um mediador da crise, ainda que sem sucesso. Internamente, a hesitação do governo em condenar nominalmente o Hamas pelos ataques terroristas tem gerado desgastes ao Planalto, bem como declarações feitas de improviso pelo presidente Lula sobre a resposta de Israel aos atentados, que qualificou de genocídio.