Bielsa deverá convocar Suárez e Cavani para próximos jogos do Uruguai nas Eliminatórias

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) não divulga a lista de jogadores reservados por decisão da comissão técnica, mas diversos meios de comunicação especializados e jornalistas noticiaram a decisão de Bielsa sobre Suárez (do Grêmio) e Cavani (do Boca Juniors), ambos de 36 anos.

Maior artilheiro de todos os tempos da seleção uruguaia, com 68 gols, Suárez, marcou no último fim de semana o 550º gol da carreira e faz boa temporada no Grêmio. 'El Matador', que no sábado vai disputar a final da Copa Libertadores contra o Fluminense, marcou três gols desde sua estreia no Boca.

Mas nem Suárez nem Cavani, artilheiros da seleção uruguaia, com 68 e 58 gols, respectivamente, foram convocados para nenhum dos quatro jogos do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Bielsa, que assumiu o cargo em maio, tampouco os convocou para os dois amistosos anteriores.

O treinador, muito questionado por deixá-los de fora, falou sobre o assunto no dia 2 de setembro, em entrevista coletiva antes da primeira partida do Uruguai nas Eliminatórias, na qual garantiu que são jogadores "convocáveis".

"A partir disso", destacou, "minha obrigação é escolhê-los ou não cada vez que uma convocação for feita".

"Tenho muita consideração pelos jogadores que adquirem o status de ídolos", disse na ocasião.