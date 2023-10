Austrália desiste de candidatura para sediar Copa de 2034

Depois de anunciar, no início de outubro, Espanha, Marrocos e Portugal como anfitriões da Copa de 2030, que também terá jogos em Argentina, Uruguai e Paraguai, a Fifa abriu as inscrições para a organização do evento em 2034, limitando as vagas a países da AFC para garantir o princípio de rotação de continentes. O prazo para as candidaturas termina exatamente nesta terça-feira.

A Arábia Saudita, que já tinha como objetivo receber o Mundial em 2030, está investindo pesado para se firmar no futebol mundial, tal como seus clubes, que conseguiram atrair estrelas como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Karim Benzema (Al-Ittihad) e Neymar (Al-Hilal).

