Atual campeão, RB Leipzig é eliminado pelo Wolfsburg na 2ª fase da Copa da Alemanha

O RB Leipzig, vencedor das duas edições anteriores da Copa da Alemanha, foi eliminado do torneio ao perder por 1 a 0 para o Wolfsburg, nesta terça-feira (31), em jogo da segunda fase.

O tcheco Vaclav Cerny colocou o Wolfsburg na frente aos 14 minutos e o placar não mudou mais.

O Leipzig acabou com dez homens em campo devido à expulsão do dinamarquês Yussuf Poulsen no início do segundo tempo (56').