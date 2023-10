Ataques contra forças americanas aumentam risco de conflito entre EUA e Irã

As tropas americanas e seus aliados foram atacados 14 vezes no Iraque e nove vezes na Síria nas últimas duas semanas, segundo o Pentágono.

Os ataques reiterados contra as forças americanas no Oriente Médio aumentam o risco de arrastar os Estados Unidos para um conflito com o Irã, ainda que Washington queira evitar um transbordamento da guerra entre Israel e Hamas para a região, afirmam especialistas.

Mas o Irã disse na segunda-feira que os ataques contra as forças americanas foram "uma reação" à ajuda americana a Israel, cujo bombardeio de represália contra a Faixa de Gaza matou mais de 8.300 pessoas, segundo o ministério da Saúde do Hamas.

Até o início da guerra entre Israel e Hamas, Washington havia firmado uma espécie de "acordo informal com o Irã destinado a reduzir as tensões regionais", que havia posto um fim aos ataques de grupos vinculados a Teerã no Iraque e na Síria contra as tropas americanas, segundo o pesquisador.

Mas a diferença em relação às ondas de ataques executados por esses grupos no passado é que agora "todos os grupos aliados do Irã parecem agir ao mesmo tempo", destacou Jon Alterman, especialista sobre a região do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Isso aumenta "a probabilidade de que algo saia mal", continuou.

Embora os Estados Unidos repitam em alto e bom som seu desejo de evitar um contágio do conflito entre Israel e Hamas, ao mesmo tempo reforçou sua presença militar na região como parte de sua política de dissuasão.

"Washington está tentando manter a moderação e, ao mesmo tempo, demonstra que não precisa fazer isso", disse Alterman.

"O desafio, da perspectiva americana, é que se você nunca ferir, teu oponente duvida da sua vontade, mas se o fizer, pode ficar preso em uma espiral", concluiu.

