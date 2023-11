Arábia Saudita é candidata única para sediar Copa do Mundo de 2034

A Arábia Saudita é a única candidata a sediar a Copa do Mundo de 2034, anunciou a Fifa nesta terça-feira (31), o que deve levar a sua oficialização como organizadora do torneio no final do ano que vem, caso cumpra os requisitos técnicos.

O país, que nos últimos anos multiplicou seus investimentos no esporte, se apresenta para receber o evento quatro anos depois do Mundial de 2030, que terá como anfitriões Espanha, Portugal e Marrocos, com três jogos previstos na América do Sul (Argentina, Uruguai e Paraguai).

Formalmente, a Fifa só anunciou em seu comunicado as "declarações de interesse" que recebeu para a organização dos eventos de 2030 e 2034. Depois, vem a apresentação dos dossiês completos de candidatura, a avaliação e, "se os requisitos forem cumpridos", os 211 países membros da entidade escolherão oficialmente as sedes no final do ano que vem.