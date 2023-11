Alcaraz é eliminado por Safiullin em sua estreia no Masters 1000 de Paris

Alcaraz, que não precisou disputar o primeiro duelo eliminatório, voltou às quadras depois de ter desistido de jogar na Basileia na semana anterior, com dores no pé esquerdo e nas costas.

O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, foi surpreendido em sua estreia no Masters 1000 de Paris-Bercy ao ser derrotado pelo russo Roman Safiullin (45º) com parciais de 6-3 e 6-4 pela segunda rodada nesta terça-feira (31).

"Ainda tenho um pequeno desconforto na sola do pé, não está 100% resolvido, mas (...) está muito menos dolorido do que antes", havia admitido "Carlitos" na segunda-feira.

"É o fim da temporada, que tem sido muito longa, exigente, é normal que apareçam problemas, temos que lidar com eles, jogar o melhor possível enquanto administramos esses problemas", acrescentou.

Com a derrota na estreia, Alcaraz não está indo bem no duelo pessoal com Novak Djokovic pelo posto de número 1 do mundo no final da temporada.

O sérvio, vencedor de 24 Grand Slams na carreira e que chega a Paris com 500 pontos de vantagem na 'Race', ranking estabelecido para o ano civil, vai disputar sua primeira partida na quarta-feira, contra o argentino Tomas Martin Etcheverry (31º).

Alcaraz obteve uma quebra nos dois sets na noite desta terça-feira (2-1 no primeiro, 3-1 no segundo), mas nas duas ocasiões, visivelmente sem ritmo, permitiu que Safiullin se recuperasse. E a resistência do russo de 26 anos, que chegou às quartas de final em Wimbledon, em julho, acabou prevalecendo.

Depois da eliminação nas semifinais do US Open, em setembro, onde havia sido coroado pela primeira vez num Grand Slam um ano antes, Alcaraz já não tinha brilhado durante a temporada asiática, limitando-se a uma semifinal em Pequim (perdeu para Sinner) e oitavas de final no Masters 1000 em Xangai (em que foi derrotado por Dimitrov).