Agência da ONU para refugiados pede fim da 'espiral da morte' em Gaza

Desde os ataques sem precedentes de 7 de outubro, lançados pelo movimento islamista palestino Hamas em Israel, que provocaram mais de 1.400 mortes, a resposta militar israelense na Faixa de Gaza deixou mais de 8.500 mortos, muitos deles crianças, segundo as autoridades sanitárias do território.

Grandi mencionou outros conflitos, como na Ucrânia, no Sudão, no Sahel, na República Democrática do Congo e na Armênia. Também citou a América Central, onde "as crises não resolvidas são agravadas pelo crime, inclusive por gangues que causam deslocamentos".

Conflitos que fizeram com que haja mais de 114 milhões de refugiados e deslocados no mundo, lembrou.