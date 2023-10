Wall Street tem recuperação técnica antes de reunião do Fed

O viés de alta da bolsa deve-se à "tendência negativa que o precedeu", resumiu Patrick O'Hare, do site Briefing.com, que destacou que o fato de um dos principais índices ter entrado em zona de correção - com perda superior a 10% desde seu último máximo - desatou uma onda de compras a preços baixos.

A bolsa de valores de Nova York abriu a semana com uma recuperação técnica nesta segunda-feira (30), após as perdas da semana passada, à espera da decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, sobre as taxas de juros nesta quarta.

Peter Cardillo, da Spartan Capital, coincide com essa mesma visão de uma "recuperação técnica" devido a um S&P 500 muito baixo.

A depreciação do dólar e a queda do petróleo também contribuíram para a alta desta segunda.

Entre os valores do dia, os papéis do McDonald's fecharam em alta de 1,7% (US$ 260), após a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, que mostram um faturamento 14% maior que no mesmo período do ano passado.

Outros resultados esperados esta semana são os de Apple, Caterpillar, Pfizer, Airbnb, DoorDash, Electronic Arts e Qualcomm, entre outros.

As ações da Amazon também tiveram bom desempenho, com alta de 3,89% (US$ 132,71), enquanto os papéis da Tesla despencaram 4,79%, abaixo dos 200 dólares, para US$ 197,36, um mínimo em cinco meses.

No setor automotivo, a GM subiu 0,51% após concluir um acordo com o sindicato UAW para encerrar a greve iniciada em 15 de setembro.