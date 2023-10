Vinicius Jr recebe Prêmio Sócrates por seu trabalho social

O atacante brasileiro Vinicius Junior recebeu o Prêmio Sócrates por seu trabalho beneficente e social, nesta segunda-feira (30), na cerimônia da Bola de Ouro, em Paris.

O prêmio reconhece a contribuição do jogador do Real Madrid, de 23 anos, principalmente por meio do Instituto Vini Jr, que apoia projetos de escolarização em áreas carentes no Brasil.

"Estou feliz por estar aqui por esse motivo. Trabalhamos nas favelas do Brasil e estou feliz por poder ajudar os mais jovens", disse Vinicius Jr no palco ao receber o troféu das mãos do príncipe Alberto de Mônaco, soberano do Principado e grande fã de futebol.