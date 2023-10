Villarreal vence Granada (3-2) no encerramento da 11ª rodada do Espanhol

O Villarreal se reencontrou com a vitória e se afastou da zona de rebaixamento ao vencer o Granada, por 3 a 2 e fora de casa, nesta segunda-feira (30), no jogo que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Gerard Moreno foi o protagonista da partida com uma dobradinha no início da partida (18' e 23' de pênalti), que colocou o 'Submarino Amarelo' na frente no placar. O time ampliou aos 28, através do norueguês Alexander Sørloth.

O Granada reagiu em seguida e diminuiu com gols de Ricard Sánchez (29') e do albanês Myrto Uzuni (34'), mas os andaluzes não conseguiram a virada e o placar não se alterou mais.