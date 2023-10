Um dia após fim das buscas, pescador desaparecido é encontrado

Crédito: Guarda Costeira dos Estados Unidos via BBC

Um pescador, que estava desaparecido há quase duas semanas, foi encontrado um dia após a Guarda Costeira desistir das buscas. O homem foi achado vivo, em um bote salva-vidas, a aproximadamente 110 km de distância da costa dos Estados Unidos.

O homem, que não foi identificado, foi encontrado por um barco canadense na quinta-feira, 26. Segundo informações do Portal G1, o pescador havia deixado o condado Grays Harbor, no Estado de Washington, no dia 12 de outubro, em seu barco.

