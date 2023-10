Ucrânia afirma que atacou sistema de defesa antiaérea russo na Crimeia

As forças ucranianas anunciaram nesta segunda-feira (30) que "atacaram com sucesso" uma parte do sistema de defesa antiaérea da Rússia localizado na península da Crimeia.

"As Forças Armadas atacaram com sucesso um alvo estratégico do sistema de defesa antiaérea na costa oeste da Crimeia ocupada", informou nas redes sociais a unidade de comunicação estratégica do Exército da Ucrânia.

As autoridades russas não fizeram nenhum comentário sobre o incidente, mas o canal no Telegram do blogueiro militar Rybar, próximo ao Exército russo e com mais de 1,2 milhão de seguidores, reportou um "ataque coordenado" de Kiev contra a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014.