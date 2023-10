Tribunal avalia se Trump deve ficar fora das eleições por 'insurreição'

Um tribunal do Colorado iniciou, nesta segunda-feira (30), a audiência de um processo que pretende excluir Donald Trump das eleições presidenciais de 2024, ao alegar que ele violou seu juramento ao participar de uma insurreição.

É provável que o caso, um de vários esforços jurídicos similares para retirar o ex-mandatário da corrida à Casa Branca, acabe na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde os conservadores têm maioria de 6 a 3.

A ação apresentada no Colorado pelo Citizens for Responsibility and Ethics (CREW), um grupo de vigilância com sede em Washington, sustenta que Trump não é elegível para concorrer à reeleição devido ao ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio americano cometido por seus apoiadores.