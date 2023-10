Times modestos espanhóis recebem os grandes pela 1ª rodada da Copa do Rei

Estas quatro equipes entrarão a partir dos 16 avos-de-final, enquanto o Amorebieta, da 2ª Divisão, o fará a partir da segunda fase eliminatória depois de ter vencido a 1ª liga RFEF na temporada passada, equivalente à terceira divisão do futebol espanhol.

O Sevilla enfrentará o modesto Quintanar da Regional, sexta divisão do futebol espanhol, enquanto o Athletic Bilbao terá pela frente o Rubí (também da 6ª divisão) pela primeira rodada da Copa do Rei, que acontece de terça a quinta-feira.

O Betis, vencedor da Copa do Rei 2021-2022, também visitará o Hernán Cortés, outra modesta equipe da Regional, em um confronto que será disputado em partida única no campo do time mais fraco.

O Valencia enfrentará o Unión Deportiva Logroñés, da 2ª RFEF, equivalente à quarta divisão do futebol espanhol.

-- Programação dos duelos das equipes da Primeira Divisão na 1ª rodada da Copa do Rei (horário de Brasília):

- Terça-feira: