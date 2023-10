Sudão retoma diálogo sem dar pausa nos combates

Os generais rivais do Sudão estão de volta à mesa de negociações na Arábia Saudita, mas os combates continuam pelo controle da segunda maior cidade do país. Em seis meses, a guerra entre o comandante do Exército, general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), do general Mohamed Hamdan Daglo, deixou mais de 9.000 mortos e quase seis milhões de deslocados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, nenhum dos lados conseguiu obter uma vantagem decisiva.

Em Cartum, a Força Aérea não conseguiu expulsar as FAR, que ainda controlam as ruas da capital, enquanto o Exército controla o leste do país. Na quinta-feira passada, as negociações foram retomadas na cidade saudita de Jidá, que segundo Riad e Washington visam apenas obter um acordo de trégua e entrega de ajuda humanitária. "As negociações não abordarão questões políticas mais amplas", segundo declarações separadas do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita e do Departamento de Estado dos EUA. Para quebrar o impasse no início das negociações, as FAR alegaram ter tomado Nyala, capital do estado de Darfur do Sul e maior cidade da enorme região ocidental de Darfur, um reduto tradicional dos paramilitares. Com a frágil infraestrutura do Sudão destruída, Nyala poderá ser essencial para reabastecer as forças na região porque tem aeroporto, ferrovia e um importante cruzamento rodoviário.

Os paramilitares controlam há três meses o posto de OM Dafouq, que faz fronteira com a República Centro-Africana, e tomaram outras rotas de abastecimento para Cartum, 1.000 km a nordeste. Nyala é também "o maior centro militar nos três estados de Darfur do Sul, Darfur Central e Darfur do Leste", disse à AFP um ex-oficial do Exército, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar sobre o assunto. Com o controle da cidade, as FAR consolidariam o seu controle sobre Darfur, onde os massacres étnicos dessa força paramilitar e das milícias aliadas são alvo de uma nova investigação do Tribunal Penal Internacional (TPI).

O TPI investiga, há duas décadas, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio em Darfur, cometidos pela milícia Janjaweed, antecessora das FAR. Além da sua importância militar estratégica, Nyala é também o centro financeiro de Darfur, uma região do tamanho da França que abriga 25% dos 48 milhões de habitantes do Sudão. Na quinta-feira, enquanto representantes dos dois lados se reuniam com mediadores sauditas e americanos em Jidá, as FAR divulgaram imagens do irmão e subordinado de Daglo, Abdelrahim Daglo, liderando tropas em Nyala.