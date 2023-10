Rússia acusa Kiev de ter papel 'chave' no ataque a aeroporto do Daguestão

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia, nesta segunda-feira (30), de ter desempenhado um papel "chave" no ataque anti-Israel que aconteceu no domingo em um aeroporto da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana.

Uma multidão invadiu o aeroporto no domingo (29), em um momento de grande tensão provocada pelos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, em represália ao sangrento ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

Os confrontos foram "o resultado de uma provocação planejada e dirigida do exterior", na qual Kiev desempenhou um papel "chave e direto", disse a porta-voz do ministério, Maria Zakharova, em um comunicado divulgado nesta segunda.