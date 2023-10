Ranking da ATP tem poucas mudanças antes do Masters de Paris; Tsitsipas sobe para 6º

O ranking da ATP divulgado nesta segunda-feira (30) permanece estável antes do Masters 1000 de Paris, com o sérvio Novak Djokovic na liderança, à frente do espanhol Carlos Alcaraz, em segundo lugar. O pódio é completado pelo russo Daniil Medvedev.

Alcaraz, que ficou de fora do torneio de Basileia, voltará às quadras em Paris, assim como Djokovic, após uma pausa de seis semanas.

De um 'Top 5' inalterado, o grego Stefano Tsitsipas, eliminado na semifinal do torneio ATP 500 de Viena por Medvedev, ultrapassou o dinamarquês Holger Rune para assumir o número 6.