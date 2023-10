Quatro trabalhadores morrem em acidente de construção na Alemanha

"A ajuda chegou tarde demais para quatro pessoas e elas morreram no local do acidente", disse em comunicado. O balanço anterior informado pelos bombeiros era de três mortos e um desaparecido.

A porta-voz Anna Maria Koch disse que um quinto trabalhador ficou gravemente ferido no acidente.

Ao menos quatro trabalhadores morreram nesta segunda-feira (30) na queda de um andaime em um estaleiro de construção em Hamburgo, cidade portuária do norte da Alemanha, informou uma porta-voz do Corpo de Bombeiros.

A polícia isolou o local do acidente e um helicóptero de resgate e várias ambulâncias chegaram para transportar os feridos.

O acidente, cuja causa ainda é desconhecida, ocorreu em Hafencity, um grande projeto de remodelação de uma antiga parte do porto de Hamburgo.

Os trabalhadores que morreram estavam construindo um poço de elevador de oito andares quando o andaime desabou por volta das 8h10 GMT (5h10 no horário de Brasília) arrastando-os para o vazio, segundo o popular jornal Bild.

Cerca de 150 equipes de resgate estão no local. Os bombeiros indicaram inicialmente que havia cinco mortos e um número desconhecido de pessoas sob os escombros.

"As operações de resgate continuam. Não podemos descartar que haja mais pessoas soterradas nos escombros ou feridas", acrescentou.

Um porta-voz da polícia disse que uma investigação levaria "algum tempo", porque os policiais "ainda não conseguiram acessar o local do acidente".

Karin Pein, do departamento de desenvolvimento urbano e habitação de Hamburgo, agradeceu às equipes de emergência pelo seu trabalho, e afirmou que realizam uma "operação muito complicada" no local "com grande risco pessoal".

bur-dlc/sea/an/es/msr/zm/aa/fp/aa/dd