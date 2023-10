Pode a COP28 salvar os controversos créditos de carbono?

Os cientistas quiseram enterrá-los, mas os países se beneficiam deles. Os créditos de carbono, que permitem às empresas compensar suas emissões de CO2 e vender voos, xampus ou café "neutros", poderiam ganhar terreno na COP28. "A falta de normas, regulações e rigor no mercado voluntário de créditos de carbono é muito preocupante" e este instrumento não deve "minar os esforços reais de redução das emissões", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, durante 27ª conferência da ONU sobre o Clima, realizada no ano passado em Sharm El Sheikh, no Egito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Criticados desde seu surgimento, após o Protocolo de Kyoto (COP3, em 1997), os créditos de carbono viveram seu pior momento em 2022-2023, do qual saíram com a credibilidade manchada por várias investigações jornalísticas e estudos científicos.

Concretamente, projetos que permitem proteger terras do desmatamento, substituir fogões a lenha ou instalar parques eólicos no lugar de uma termelétrica a carvão afirmam absorver ou armazenar mais CO2 do que se não existissem, e associam créditos de carbono a esse dióxido de carbono, sob certas condições. Um crédito equivale a uma tonelada de CO2 que não foi emitida ou foi retirada da atmosfera, e uma empresa pode comprá-lo, por exemplo, para "compensar" suas próprias emissões de dióxido de carbono, ou seja, reduzir sua pegada de carbono no papel. "Tenho estudado a qualidade dos créditos de carbono há 20 anos e sempre foi medíocre", afirma à AFP Barbara Haya, diretora do Berkeley Carbon Trading Project. O estudo sobre projetos de desmatamento que sua equipe realizou é implacável. A redução das emissões e os benefícios dos projetos estão superestimados e os direitos das comunidades locais são frequentemente violados. A independência dos inspetores encarregados de avaliar os projetos não é garantida. E as metodologias dos certificadores (Verra, Gold Standard...) que permitem vender os créditos de carbono são poucos rigorosos. "O que convém a todos os atores é que se crie um máximo de créditos carbono", acrescenta a pesquisadora.

Conclusão: emitem-se créditos demais e a maioria não permite reduzir as emissões prometidas.

Diante das críticas, o preço dos créditos de carbono despencou e passou para aqueles associados a projetos de proteção ambiental de 18 dólares por tonelada, em janeiro de 2022 (R$ 97, na cotação da época), a 6 dólares em janeiro de 2023 (R$ 30), e a menos de dois dólares (R$ 10) em meados de outubro. Após atingir um teto de mais de 350 milhões de créditos emitidos em 2021, os volumes caíra sutilmente em 2022 e 2023, mas se mantêm acima dos níveis anteriores a 2020. Segundo as projeções da agência Bloomberg, podem chegar a 8 bilhões em 2050. Mas as empresas não são as únicas que fazem promessas sobre a neutralidade de carbono. O artigo 6 do Acordo de Paris, cujos detalhes serão negociados na COP28, poderia permitir aos países investir de forma maciça no mercado dos créditos de carbono.