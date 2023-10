Pentágono: forças dos EUA e aliadas foram atacadas 23 vezes no Iraque e na Síria este mês

As forças americanas e seus aliados no Iraque e na Síria foram atacados com drones e foguetes 23 vezes este mês, disse um funcionário do alto escalão da defesa dos Estados Unidos nesta segunda-feira (30).

Washington atribui o aumento dos ataques às forças apoiadas pelo Irã.

Aviões de combate dos EUA fizeram incursões na semana passada contra locais na Síria que, segundo o Pentágono, estariam ligados a Teerã.