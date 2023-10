Pauta de infográficos

* Colômbia-FBL-criminalidade-sequestro: localização do município de Barrancas, na Colômbia, onde foram sequestrados os pais do jogador de futebol do Liverpool, Luis Díaz. A mãe do jogador foi resgatada pelas forças de segurança, que continuam à procura de seu pai. (90x79 mm) - Disponivel

* ElSalvador-meteorologia-tempestade-clima-Pilar: mapa com a trajetória prevista da tempestade tropical Pilar, cuja chegada levou o Congresso de El Salvador a declarar "estado de emergência em nível nacional". (90x75 mm) - Disponível

* México-furacão-meteorologia: mapa de Acapulco com as áreas afetadas pela passagem do furacão Otis na quarta-feira, 25 de outubro, com base na análise do Copernicus EMS até 28 de outubro. (135x105 mm) - Disponível