Israel ampliou as operações terrestres na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (30) e dezenas de tanques efetuaram uma breve incursão na periferia da maior cidade deste território palestino, segundo testemunhas, enquanto as tropas israelenses intensificam a guerra contra o movimento palestino Hamas.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, disse nesta segunda-feira que está fazendo tudo o possível para evitar que seu país entre na guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas e para evitar um conflito regional.

Presidente do Panamá propõe consulta popular sobre mineração

O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, propôs no domingo (29) a convocação de uma consulta popular para decidir se o país revoga o contrato de mineração que provocou grandes manifestações nos últimos dias, mas os líderes opositores já anunciaram que prosseguirão com os protestos.

Supremo Tribunal da Venezuela suspende 'todos os efeitos' das primárias da oposição

O Supremo Tribunal da Venezuela, do partido no poder, suspendeu nesta segunda-feira (30) "todos os efeitos" do processo das primárias da oposição e exigiu a entrega do caderno de votação, em meio a alegações de fraude por parte do chavismo.

Rússia acusa Kiev de ter papel 'chave' no ataque a aeroporto do Daguestão

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Ucrânia, nesta segunda-feira (30), de ter desempenhado um papel "chave" no ataque anti-Israel que aconteceu no domingo em um aeroporto da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana.

Princesa Leonor completa 18 anos, idade legal para assumir o trono espanhol

A princesa Leonor de Borbón, filha do rei Felipe VI, poderá assumir legalmente como chefe de Estado da Espanha a partir de terça-feira (31), quando completa 18 anos e faz o juramento à Constituição, um marco que abre novos caminhos diante do turbulento final de reinado de Juan Carlos.

Ante diferenças, Sínodo sobre futuro da Igreja opta pela prudência

O Sínodo que reúne bispos e laicos esboçou uma "mudança de cultura" na Igreja católica, deixando em suspense temas sensíveis como a homossexualidade, uma prudência que mascara profundas diferenças internas.

Sudão retoma diálogo sem dar pausa nos combates

Os generais rivais do Sudão estão de volta à mesa de negociações na Arábia Saudita, mas os combates continuam pelo controle da segunda maior cidade do país.

Governo argentino pressiona petrolíferas ante protestos por falta de combustível

Longas filas de carros para abastecer e postos de gasolina sem combustível: este é o cenário há vários dias na Argentina, enquanto o governo pressiona as petrolíferas para acelerar o abastecimento e os produtores agrícolas protestam nesta segunda-feira, três semanas antes do segundo turno presidencial

O preço da carne vermelha dispara nos EUA por escassez de gado

Os preços da carne bovina atingem níveis recordes nos Estados Unidos, impulsionados pelo forte consumo, mas sobretudo pela redução progressiva do rebanho bovino, muito afetado pela seca.

Facebook e Instagram lançarão serviço de assinatura paga sem anúncios na Europa

As redes sociais Facebook e Instagram disponibilizarão, a partir de novembro, um sistema de assinatura paga e sem anúncios aos seus usuários na Europa, anunciou a empresa Meta nesta segunda-feira (30).

Bombas de calor são ineficazes no frio? Países nórdicos rompem clichês

Quando instalou um sistema de bomba de calor em sua casa, na região montanhosa de Oslo, Oyvind Solstad conseguiu resolver três problemas de uma só vez: cuidar de sua consciência ecológica, seu conforto e e seu bolso.

Quando instalou um sistema de bomba de calor em sua casa, na região montanhosa de Oslo, Oyvind Solstad conseguiu resolver três problemas de uma só vez: cuidar de sua consciência ecológica, seu conforto e e seu bolso.

A COP28 pode salvar os controversos créditos de carbono?

Os cientistas quiseram enterrá-los, mas os países se beneficiam deles. Os créditos de carbono, que permitem às empresas compensar suas emissões de CO2 e vender voos, xampus ou café "neutros", poderiam ganhar terreno na COP28.

Start-up da Califórnia propõe limpar CO2 do ar com pedra calcária

Limpar o dióxido de carbono do ar é imprescindível se a humanidade quiser limitar o aquecimento global, afirmam especialistas, e uma start-up da Califórnia afirma poder fazê-lo, usando pedra calcária como esponja absorvente.

(EUA Emirados clima meio-ambiente ONU economia ciência COP28, 820 palavras, já transmitida)

Ex-presidente da Federação Espanhola Luis Rubiales é suspenso por três anos pela Fifa

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales foi suspenso por três anos pela Fifa de "qualquer atividade relacionada ao futebol tanto no âmbito nacional como internacional" pelo caso do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso, anunciou a entidade máxima do futebol nesta segunda-feira (30).

