Netanyahu chama de 'propaganda psicológica cruel' o vídeo com reféns difundido pelo Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descreveu nesta segunda-feira (30) como "propaganda psicológica cruel" o vídeo divulgado pelo movimento palestino Hamas, no qual três mulheres aparecem como reféns detidas desde o ataque cometido em Israel, em 7 de outubro.

"Esta é uma propaganda psicológica cruel do Hamas-ISIS", disse Netanyahu em declarações divulgadas pelo seu gabinete, relacionando o movimento islâmico palestino ao grupo jihadista Estado Islâmico. "Penso em Yelena Trupanov, Danielle Aloni e Rimon Kirsht, que foram sequestrados pelo Hamas [...]. Nossos corações estão com vocês e com todas as outras pessoas sequestradas", acrescentou.

