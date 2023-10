Marinha uruguaia resgata 12 pessoas em veleiro que naufragou no Rio da Prata

A Marinha Nacional do Uruguai resgatou, no domingo (29), 12 pessoas que viajavam em um veleiro argentino que naufragou no Rio da Prata, perto da região costeira de Colônia, informou esta força militar em um comunicado.

De acordo com o comunicado, o veleiro em que retornavam à Argentina "estava desgovernado e com vazamento nas proximidades do Farol da Ilha Farallon", a cerca de 2 milhas náuticas do Porto de Colônia.

"Não houve tempestade, houve vento forte e ondas de aproximadamente um metro" explicou o porta-voz.

O Centro de Coordenação de Busca e Resgate Marítimo enviou uma embarcação da Prefeitura do Porto de Colônia e solicitou apoio da Associação Honorária de Salvamento Marítimo e Fluvial, com um barco do Porto de Colônia e um de Juan Lacaze, cidade a 45 km a leste de Colônia.

A Marinha afirmou que ao chegar ao local, tentou rebocar o veleiro até o abrigo da Ilha San Gabriel, que fica no meio do caminho entre a Ilha Farallon e o litoral de Colônia. Mas, ao ser confirmada a gravidade dos danos, optou pelo desembarque das pessoas que estavam a bordo, incluindo uma que "apresentava sinais de hipotermia" e outra, "uma possível lesão muscular".

"Ambos foram atendidos no Porto de Colônia por uma emergência médica e estão em bom estado de saúde", segundo o comunicado.

A força militar acrescentou que o veleiro permaneceu à deriva e afundou horas mais tarde.