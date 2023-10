Juíza volta a impor ordem de silêncio a Trump em julgamento por eleições de 2020

A juíza federal do processo contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump por suposta conspiração para tentar anular o resultado das eleições que perdeu em 2020 restabeleceu as restrições a qualquer comentário público das partes dirigido aos promotores, funcionários do tribunal e testemunhas.

Tanya Chutkan, magistrada responsável pelo julgamento, cujo início está previsto para 4 de março em Washington, havia proferido essa ordem de silêncio, que afeta tanto a acusação quanto a defesa, em 16 de outubro. No entanto, a suspendeu em 20 de outubro após um recurso dos advogados de Trump, dando às partes até 28 de outubro para apresentar seus argumentos.

Em sua decisão de restabelecer essas restrições, publicada no domingo à noite, ela citou um comentário efetuado após a suspensão e publicado pelo acusado em sua própria rede social - Truth Social - em 24 de outubro, sobre seu último chefe de gabinete, Mark Meadows.