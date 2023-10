Izabela Rodrigues é ouro no lançamento de disco do Pan; Andressa Oliveira fica com a prata

A brasileira Izabela Rodrigues conquistou a primeira medalha de ouro no atletismo nos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, que começaram nesta segunda-feira (30) no Estádio Nacional da capital chilena, com a vitória no lançamento de disco feminino.

Izabela, bicampeã sul-americana, superou com um arremesso de 59,63m a compatriota Andressa de Morais (59,29) e a jamaicana Samantha Hall (59,14m), que ficaram com a prata e o bronze respectivamente.

"Estou muito feliz pela minha primeira medalha de ouro nos meus primeiros Jogos Pan-Americanos", declarou Izabela Rodrigues na zona mista.