Israel confirma morte de DJ alemã sequestrada pelo Hamas

Durante algum tempo, esperava-se que a jovem estivesse viva em um hospital em Gaza , informação que foi confirmada por sua mãe, Ricarta Louk. No entanto, a última informação oficial trouxe a confirmação da morte de Shani.

Isaac Herzog, presidente de Israel, foi o primeiro a vir a público para apresentar uma declaração sobre o caso. “Lamento sinceramente informar que recebemos agora a notícia de que Shani Nicole Louk foi confirmada como assassinada e morta. O crânio dela foi encontrado”, disse o presidente Herzog.



“Isso significa que esses animais bárbaros e sádicos simplesmente lhe cortaram a cabeça enquanto a atacavam, torturavam e matavam israelitas. É uma grande tragédia, e apresento as minhas mais profundas condolências à sua família”, encerrou afirmando que a alemã teria sido encontrada decapitada.

Hamas divulga vídeo com três mulheres apresentadas como reféns; VEJA

Shani Louk: desaparecimento do namorada da DJ

Shani Louk estava acompanhada de seu namorado, o mexicano Orión Hernández Radoux, que continua desaparecido, e amigos no “Festival da Paz”, que foi alvo de ataque do Hamas no dia 7 de outubro. A mãe da jovem, Ricarda Louk, confirmou que recebeu uma ligação de sua filha durante os ataques.

Conheça os canais do O POVO no WhatsApp



O POVO apresenta seus cinco canais com notícias relacionadas à política cearense; aos acontecimentos do cotidiano; à cobertura esportivas; às pautas econômicas; e às novidades dos famosos e realities.