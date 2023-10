Israel anuncia a morte de uma refém alemã capturada pelo Hamas

O Ministério das Relações Exteriores de Israel confirmou, nesta segunda-feira (30), a morte de Shani Louk, uma jovem alemã-israelense de 23 anos capturada por milicianos do movimento palestino Hamas em um festival de música durante o ataque de 7 de outubro. "Estamos desolados com a confirmação da morte" de Shani Louk, uma alemã de nacionalidade israelense, informou o Ministério das Relações Exteriores de Israel na rede social X (antigo Twitter). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Shani sofreu "horrores insondáveis", disseram as autoridades israelenses. A jovem foi capturada quando milicianos do Hamas invadiram o festival de música Tribe of Nov, no sul de Israel, em 7 de outubro.

A mãe de Shani, Ricarda Louk, disse à rede alemã RTL nesta segunda-feira que foi informada da morte de sua filha. Ricarda Louk nasceu na Alemanha e se mudou para Israel há três décadas. As autoridades israelenses relataram que 270 pessoas que compareceram ao festival de música morreram no ataque de milicianos do Hamas. Pouco depois do ataque, começaram a circular online imagens de uma jovem quase nua, aparentemente inconsciente, na traseira de uma caminhonete, cercada por homens armados. A família de Shani indicou que a reconheceu por suas tatuagens e dreads. O governo alemão confirmou nesta segunda-feira a morte de uma refém desta nacionalidade na Faixa de Gaza, sem especificar a sua identidade. As autoridades alemãs relataram que vários alemães, um número inferior a dez, morreram no ataque do Hamas e que "um pequeno número" de dois dígitos foi feito refém.