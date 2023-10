Israel afirma avançar em Gaza, onde combates terrestres com Hamas se intensificam

O Exército israelense avança "metodicamente" em Gaza, afirmou, nesta segunda-feira (30), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que descartou um cessar-fogo na Faixa, onde os combates terrestres se intensificaram em resposta ao ataque do movimento islamista Hamas contra Israel.

As forças armadas "ampliaram sua entrada terrestre na Faixa de Gaza. Estão fazendo isso por etapas moderadas e muito potentes, avançando metodicamente passo a passo", declarou o dirigente israelense.

"Os chamados para um cessar-fogo são chamados para Israel se render ao Hamas. Isso não vai acontecer", afirmou Netanyahu, enquanto os bombardeios e as incursões terrestres se intensificam no pequeno território, em represália ao ataque do Hamas, cujos combatentes entraram em Israel em 7 de outubro e deixaram cerca de 1.400 mortos.