Governo argentino pressiona petroleiras em meio a protestos por falta de combustível

Longas filas de carros para abastecer e postos com cartazes de "esgotado" fazem parte da paisagem há vários dias na Argentina, enquanto o governo pressiona as petroleiras para agilizar o abastecimento e produtores agropecuários alertam para protestos a três semanas do segundo turno presidencial. A escassez se deve a paralisações programadas em duas refinarias, a um pico no consumo sazonal e à maior demanda na zona rural, segundo um comunicado conjunto das principais petroleiras, que estimaram uma normalização do abastecimento "nos próximos dias". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ministro de Economia e candidato à Presidência, o peronista Sergio Massa, fez um ultimato para que as empresas agilizem a distribuição, sob ameaça de suspender as exportações a partir da quarta-feira.

"Se à meia-noite de terça-feira o abastecimento de combustíveis não estiver resolvido, a partir de quarta não vão poder mandar um barco para exportação", disse, neste domingo, durante um ato na província de Tucumán. Mas as petroleiras reportaram "níveis extraordinários de demanda, especialmente nos últimos 15 dias, com um fim de semana prolongado, eleições nas quais ocorre um pico de circulação de pessoas, o início do plantio agrícola e uma dependência maior de importações de combustíveis por paralisações programadas em algumas refinarias, além de uma demanda extra por uma expectativa de desabastecimento". O governo culpou pela escassez a especulação empresarial sobre o resultado das eleições presidenciais, que será definido no segundo turno, em 19 de novembro, entre Massa e o ultraliberal Javier Milei. "Houve alguns que especularam que, segundo o resultado eleitoral (do primeiro turno), haveria uma desvalorização, então guardaram por aí" combustível, disse Massa.

No primeiro turno das presidenciais, em 22 de outubro, Massa obteve 37% dos votos, seguido de Milei, com 30%. Milei promove a dolarização da economia, a eliminação do Banco Central e um forte corte do gasto público como remédio para uma inflação de 140% ao ano. "A falta de gasolina é um retrato do futuro que Massa vai nos trazer como presidente", afirmou Milei em entrevista ao canal La Nación+.

Na Argentina, o preço dos combustíveis é regulado pelo pacto com as principais petroleiras, com ajustes periódicos. O litro de gasolina premium se situa em quase 1 dólar na taxa de câmbio oficial (365 pesos).